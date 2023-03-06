Вильнюсский муниципалитет будет менять испорченное тяжелой техникой покрытие на Кафедральной площади

Центральная площадь Вильнюса – Кафедральная – находится в плохом состоянии. Ничем не лучше обстоят дела и на площади им. В.Кудирки. Виной тому – тяжелая техника, которую зимой используют для уборки снега. Вильнюсский муниципалитет обещает весной чистить плитки от соли, а испорченные - поменять, пишет madeinvilnius.lt.

Уже несколько недель подряд жители Вильнюса фиксируют испорченные и нестабильные тротуарные плиты в разных частях Старого города. Мало того, почти все плитки грязные из-за используемой зимой соли. Муниципалитет обещает весной решить эту проблему.

"Плитки теряют стабильность из-за снегоуборочной техники. К сожалению, это неизбежно, ведь важно чистить площади и тротуары от снега и льда, посыпать их ради безопасности участников движения. Как и ежегодно, после наступления весны тротуары, лестницы, площади будут чистить от соли и песка, а нестабильные плитки стабилизируют или заменят", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Горожане могут быть спокойны – всю испорченную плитку заменят и приведут в порядок, а центральная часть Старого города будет выглядеть ухоженной.

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