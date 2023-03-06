В Вильнюсе начался снос здания легендарного пивбара

На участке между ул. Кудиркос и Ясинскё некоторое время велись археологические раскопки, территория была огорожена. 3 марта на этой территории начались работы по сносу легендарного пивного бара Tauro ragas, пишет madeinvilnius.lt.

Tauro ragas – вильнюсский пивбар, который работал с 1974 по 1994 г. В прежние времена около бара стояли огромные очереди, собиралась достаточно разношерстная публика.

Prasidėjo legendinio alaus baro griovimas Foto: Made in Vilnius

Этот бар на месте довоенного кабака, который посещали извозчики, начали строить по проекту архитекторов Альгимантаса Мачюлиса и Эугениюса-Альгимантаса Гузаса.

На первом этаже бара работал ресторан на 140 человек, была открытая терраса на 90 человек, в подвале был оборудован большой зал на 180 и банкетный зал с отдельным входом на 40 мест. В подвале также была эстрада для оркестра. Здание было построено в популярном в то время стиле необрутализма, в здании была мебель спроектированная архитекторами специально для этого здания и необходимое оборудование. По эскизу Марии Мачюлене пол вестибюля был украшен мозаикой. После восстановления независимости бар лишился популярности, был заброшен.

Prasidėjo legendinio alaus baro griovimas Foto: Made in Vilnius

В 2019 году новый хозяин участка компания Aurochs investments получил разрешение на строительство гостинично-офисного комплекса на месте бывшего бара Tauro ragas. Изначально планировали, что в комплексе будет гостиница со 160 номерами и офисы, но потом было решено оборудовать гостиницу на 189 номеров. Правда, проект так и не был осуществлен.

Летом 2022 г. компания Kalno projektas, связанная со строительной компанией Eika, приобрела 100% акций компании Aurochs investments. Новый хозяин участка не сообщил, будет ли осуществлять проект. Однако можно предположить, что, скорее всего, в этом месте будет построено офисное здание, поскольку потребности в гостиницах на рынке на данным момент минимальные.

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