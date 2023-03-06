Консерваторы рады результатам, но признают - скандал с Бартошявичюсом повлиял на выборы

6 марта утром после первого тура муниципальных выборов староста парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене сказала, что партия очень хорошо оценивает результаты выборов, правда, она согласилась с тем, что борьба во втором туре будет суровой.

"Мы благодарим наших избирателей, которые доверяют нашей политической силе, нашим кандидатам. Есть несколько муниципалитетов, где наши мэры уже победили в первом туре, это Молетай и Паланга. Конечно, мы рады тому, что удержали позиции в тех муниципалитетах, где были наши мэры, где будем участвовать во втором туре. Особенно вдохновляют результаты в Вильнюсе и Клайпеде. Они исторические. Что касается числа членов горсоветов, то в Вильнюсе – 19 мандатов, это ТОП-результат для нашей политической общины", – сказала она.

Моркунайте-Микуленене, что борьба во втором туре будет напряженной, как в Вильнюсе, так и в Клайпеде.

Глава избирательного штаба СО-ХДЛ Андрюс Вишняускас прибавил, что результаты партии похожи на прежние, похожие результаты наблюдаются 4 выборы подряд.

"Есть некоторые муниципалитеты, где результаты похуже, например, Йонава. В Скуодасе, Плунге мы надеялись на лучший результат", – сказал он.

Консерватор Валдас Бенкунскас, который вышел во второй тур с Артурасом Зуокасом, сказал, что результат радует, но пройдено пока только полпути.

"Второй тур будет напряженным и тяжелым. Вильнюсцы должны сделать выбор, оглядываться ли назад и искать призрак прошлого или выбирать будущее. Мои цели не меняются – выборы закончатся через две недели", – сказал он.

На пресс-конференции у консерваторов спрашивали и о недавнем скандале, связанном с экс-депутатом Кристиёнасом Бартошявичюсом.

"Трудно оценить, ведь результаты похожи на те, что были раньше, например, в Вильнюсе и Клайпеде число голосов выросло. Для такой оценки нужен более глубокий анализ, мы его проведем, но я не наивен, я не думаю, что не имело значения. Какое-то влияние, видимо, было, но подробнее надо анализировать", – сказал Вишняускас.

Бенкунскас подтвердил, что ночью говорил с соцдемом Миндаугасом Синкявичюом и заверил, что уже сейчас говорят о том, каким может быть правящее большинство.

Delfi напоминает, что в многомандатных округах соцдемы получили 17,67% голосов, на втором месте - консерваторы (16%), далее идут политические комитеты 13,9%. На четвертом месте Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 9,27%, затем Движение либералов - 7%, демократический союз "Во имя Литвы" - 6,65%, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (5,35%).

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