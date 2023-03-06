Мауяскас сообщил, как поступит с поддержкой кандидатов во втором туре

Независимый кандидат в мэры Вильнюса Миколас Маяускас в понедельник сообщил, что во втором туре не поддержит ни одного из кандидатов в мэры столицы.

"В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня и мою команду. Я горжусь смелостью и трудолюбием людей, которые участвовали в нашей кампании. Мы начали с чистого листа и за три месяца все вместе добились солидного результата и это подтверждает число вильнюсцев, показавших, что доверяют нам. Я благодарю избирателей за то, что отдали свой голос принципиальности, переменам и свободе от партийных линий. Вы - критически думающие люди, люди, которые сами создают свою жизнь, вам не нужны указания, чего добиваться во втором туре.

Избиратель, который доверяет мне, самостоятельно принимает решения, и это значительное достоинство этих людей, которое я высоко ценю и уважаю. Самое главное – приходите голосовать!" – писал Маяускас в фейсбуке.

Напомним, что Маяускас заявил о том, что будет участвовать в выборах мэра Вильнюса, после того, как его исключили из партии консерваторов. В рейтинге кандидатов первого тура он занял третье место, набрав 10,63% голосов. Во второй тур вышли Артурас Зуокас и Валдас Бенкунскас.

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