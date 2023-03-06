В некоторых муниципалитетах мэры были выбраны уже в первом туре

ELTA ru.DELFI.lt

Saulius Jauneika, Ričardas Malinauskas, Mindaugas Sinkevičius, Rytis Mykolas Račkauskas, Živilė Pinskuvienė, Nerijus Cesiulis Foto: DELFI

Более чем в 20 муниципалитетах Литвы мэров выбрали уже в первом туре. Об этом свидетельствуют представленные в Главизбиркоме (ГИК) предварительные итоги выборов мэров, полученные не по всем 1927 избирательным участкам, а по 1832. Таким образом, число избранных мэров еще может увеличиться при подсчете голосов избирательными комиссиями.