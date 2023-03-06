По предварительным данным ГИК, 5 марта были избраны следующие мэры:

Акмянское районное самоуправление – Виталиюс Митрофановас (Социал-демократическая партия Литвы)

Алитусское самоуправление – Нериюс Цесюлис (Социал-демократическая партия Литвы)

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Бирштонское самоуправление – Нийоле Диргинчене (Социал-демократическая партия Литвы)

Ионавское районное самоуправление – Миндаугас Синкявичюс (Социал-демократическая партия Литвы)

Ионишкское районное самоуправление – Виталиюс Гайлюс (Движение либералов)

Каунасское районное самоуправление – Валериюс Макунас (Социал-демократическая партия Литвы)

Казлу-Рудское самоуправление – Мантас Варашка (Политический комитет "Молодая Казлу-Руда")

Кретингское районное самоуправление – Антанас Кальнюс (Политический комитет "Кретингский край")

Мариямпольское самоуправление Повилас Исода (Социал-демократическая партия Литвы)

Молетское районное самоуправление – Саулюс Яунейка (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы)

Нерингское самоуправление – Дарюс Ясайтис (Движение демократов "Во имя Литвы")

Паневежское самоуправление – Ритис-Миколас Рачкаускас (Политический комитет Для обновляющегося Паневежиса)

Пренайское районное самоуправление – Альвидас Вайцекаускас (Социал-демократическая партия Литвы)

Плунгеское районное самоуправление – Аудрюс Клишонис (Движение либералов)

Ретавское самоуправление – Антанас Чернецкис (Движение либералов)

Рокишкское районное самоуправление – Рамунас Годеляускас (Социал-демократическая партия Литвы)

Шальчининкское районное самоуправление – Здислав Палевич (Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей)

Ширвинтское районное самоуправление – Живиле Пинскувене (Партия регионов Литвы)

Швенченское районное самоуправление – Римантас Клипчюс (Партия "Свобода и справедливость")

Таурагское районное самоуправление– Довидас Каминскас (Движение либералов)

Вилкавишкское районное самоуправление – Альгирдас Нейберка (Социал-демократическая партия Литвы)

Напомним, что избранным мэром считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах в ходе первого тура голосования.

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