Консерваторы ожидают увеличения количества мандатов в больших городах, а в столице - пост мэра

Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) на муниципальных выборах в крупных городах Литвы ожидают увеличения количества своих мандатов, в Вильнюсе надеются получить пост мэра, утверждает глава избирательного штаба СО-ХДЛ Андрюс Вишняускас.

"В настоящее время у Союза Отечества 11 мэров, во время прошлых выборов победили 11 мэров, получили 274 мандата, первый результат – сохранить то, что у нас есть, а если добавим одного или другого мэра, будет действительно хороший результат", - в воскресенье вечером журналистам сказал А. Вишняускас.

"Во всех крупных городах надеемся на увеличение количества голосов и мандатов", - сказал представитель консерваторов.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что на этих муниципальных выборах активность избирателей была выше, чем в 2019 г.

По словам А. Вишняускаса, СО-ХДЛ ожидают, что на муниципальных выборах в Вильнюсе кандидат консерваторов в мэры Валдас Бенкунскас пройдет во второй тур и во время него победит.

В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!