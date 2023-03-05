У каких действующих мэров есть шанс продолжить работу?

Некоторые из нынешних мэров, вероятно, продолжат свою работу. Первые публикуемые Главной избирательной комиссией (ГИК) предварительные результаты выборов показывают, что избиратели доверяют мэрам Ионишкского, Казлу-Рудского, Шальчининкского, Ширвинтского районов и хотели бы и в будущем доверить им руководство районами.

В Ионишкском районе лидирует нынешний мэр Виталиюс Гайлюс (53,20 проц.), Казлу-Руде – мэр, бывший член Сейма Мантас Варашка (72,77 проц.), в Шальчининкском районе – многолетний мэр Здзислав Палевич (81,54 проц.), в Ширвинтском районе – нынешний мэр Живиле Пинскувене.

О такой поддержке избирателей можно судить по голосам, полученным примерно из половины избирательных участков. Поэтому окончательный результат выборов еще может измениться.

В соответствии с Избирательным кодексом избранным мэром считается кандидат, в первом туре выборов получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, если в выборах участвовало не менее 40 проц. избирателей, внесенных в списки избирателей по данному избирательному округу.

Если в выборах приняло участие менее 40 проц. избирателей, избранным считается кандидат, получивший наибольшее, но не менее 1/5 голосов избирателей, внесенных в списки избирателей данного избирательного округа.

Если в первом туре выборов мэра ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов, не позднее чем через две недели проводится повторное голосование – второй тур. В нем за пост мэра будут бороться два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

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