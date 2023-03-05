Сквернялис оптимистичен: во втором туре у нас может быть до 10 кандидатов в мэры

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Председателя Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса не обрадовала явка избирателей на муниципальных выборах. Однако, говоря о кандидатах от партии в мэры в различных самоуправлениях Литвы, он не скрывал своего оптимизма и во втором туре видит, как минимум 10 кандидатов на пост мэра от своей партии.