Глава штаба соцдемов рассчитывает, что у партии будет больше всего мэров уже после первого тура

ELTA ru.DELFI.lt

Mindaugas Sinkevičius Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Глава избирательного штаба Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс надеется, что на муниципальных выборах у социал-демократов будет больше всего мэров, избранных в первом туре. Политик также утверждает, что СДПЛ поставила перед собой цель иметь своих представителей во всех муниципальных советах.

"Конечно, что у нас нет недостатка в амбициях, и муниципальные выборы, прямые выборы мэра обычно означают для нас хорошие результаты. Мы считаем, что это произойдет и в этом году. У нас есть желание и амбиции увидеть первые успехи уже в первом туре. Мы рассчитываем, что уже в первом туре в разных регионах должны победить от 4 до 7 мэров", - в воскресенье вечером в штабе СДПЛ журналистам сказал М. Синкявичюс. Статьи по теме: Выборы в Литве завершились: идет подсчет голосов ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений "Поэтому у меня лично подозрение, что после первого тура у социал-демократов, вероятно, будет больше всего мэров, избранных в первом туре. Мы также думаем и рассчитываем, что от 24 до 26 наших кандидатов будут участниками второго тура", - добавил он. М. Синкявичюс также отмечает, что СДПЛ надеется иметь представителей во всех муниципальных советах. Политик надеется, что СДПЛ сохранит и, возможно, даже увеличит количество постов мэров. В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!