В автомобиле жителя Радвилишкис обнаружены, предположительно, психотропные вещества

В Радвилишкис в ночь на воскресенье в автомобиле 21-летнего мужчины было обнаружено, предположительно, психотропное вещество, сообщает Главный комиссариат полиции Шяуляйского округа.

По данным правоохранительных органов, 5 марта в 0.40 час. на ул. Витаутаса Ландсбергиса-Жемкальниса, в одежде, находившейся в автомобиле мужчины 2002 года рождения, были обнаружены, предположительно, психотропные вещества.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ без цели их сбыта.

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