По данным правоохранительных органов, 5 марта в 0.40 час. на ул. Витаутаса Ландсбергиса-Жемкальниса, в одежде, находившейся в автомобиле мужчины 2002 года рождения, были обнаружены, предположительно, психотропные вещества.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ без цели их сбыта.
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