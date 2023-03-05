Исследование: 89% жителей развитых стран поддерживают переход на возобновляемые источники энергии

Девять из десяти (89 проц.) потребителей в развитых странах поддерживают трансформацию энергетического сектора – переход на возобновляемые источники энергии с возможностью производства и самообеспечения энергией. Проводившееся в течение двух лет международное исследование EY показало, что потребители готовы менять свои привычки и хотят более эффективно управлять своим потреблением, однако в то же время они беспокоятся и о будущем, говорится в пресс-релизе.

Энергетическая независимость стала приоритетом не только для Литвы, но и для других развитых стран. Крайне важно, чтобы эту установку поддерживали и конечные потребители энергии, поскольку это способствует ускорению процесса изменений. Например, в Литве за два года число пользователей-производителей выросло в пять раз, а бизнес активно развивает проекты удаленных солнечных и ветряных парков.

Как показало последнее исследование EY "EY Energy Transition Consumer Insights", 89 проц. потребителей энергии поддерживают стремление к энергонезависимости путем перехода на возобновляемые источники энергии и производство энергии для собственных нужд.

Кроме того, 39 проц. респондентов согласились бы платить больше за энергию, если бы она производилась из устойчивых источников. Немаловажно и то, что большинство опрошенных указали, что готовы и дальше менять свой образ жизни и привычки, снижать свое воздействие на окружающую среду и свои счета за электроэнергию в целях устойчивого развития.

В ходе двухлетнего исследования было опрошено 70 тыс. конечных потребителей энергии в 18-ти развитых странах на разных континентах: в Португалии, Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии, Италии, Испании, США, Канаде, Японии и др. В опросах принимали участие как потребители, оплачивающие счета за электроэнергию, так и члены их домохозяйств, которые потребляют энергию, но не отвечают за ее оплату.

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