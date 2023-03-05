"Белые перчатки": за первые три часа голосования поступило 32 сообщения о возможных нарушениях

Как сообщается в пресс-релизе, в течение первых трех часов голосования на выборах мэров и в муниципальные советы "Белые перчатки " получили, как от наблюдателей, так и от других граждан, 32 сообщения о возможных нарушениях.

"В статистике сообщений, поступивших через сайт, по-прежнему преобладают сообщения о нарушениях порядка предвыборной агитации – по данным на 10.00 час. такие сообщения составляют 80 проц. всех сообщений", — говорят представители общественной организации "Белые перчатки".

Необходимо отметить, что с полуночи и до закрытия избирательных участков в 20.00 час. действует период запрета агитации, в течение которого кандидаты и их сторонники не могут публиковать политическую рекламу ни в социальных сетях, ни в прямом эфире (на встречах с избирателями, путем раздачи листовок, развешивания плакатов и т. п.).

Представители "Белых перчаток" призывают людей ответственно отнестись к участию в выборах: идя на избирательный участок иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и о замеченных нарушениях сообщать "Белым перчаткам" www.baltosiospirstines.lt/pranesti или напрямую Главной избирательной комиссии или полиции.

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