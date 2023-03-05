Для тех, кто ждет настоящей весны — плохие новости: что мы увидим сразу после выходных

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Днем в воскресенье во многих местах будет идти снег, будет ясно. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура будет подниматься ​​от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.