Жители Литвы выбирают мэров и муниципальные советы постоянно дополняется

В воскресенье жители Литвы избирают мэров и муниципальные советы. Голосование проходит на избирательных участках с 7.00 до 20.00 часов.

В выборах муниципальных советов и мэров участвуют 16 политических партий и 32 политических комитета. Их представители будут бороться за 1498 депутатов муниципальных советов и 60 мандатов мэров.

Главная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала 13 797 человек для участия в выборах муниципальных советов и мэров. 433 из них будут претендовать на пост мэров самоуправлений.

2 385 262 избирателя имеют право голоса на выборах в муниципальные советы и ​​выборах мэров.

Избиратель, пришедший голосовать в воскресенье, должен будет предъявить действующий паспорт или удостоверение личности. Подойдут и другие документы, содержащие фото избирателя и личный код: водительское удостоверение, пенсионная карта, дипломатический паспорт и т.д.

Бюллетень должен быть заполнен в кабине для тайного голосования.

Публикация бюллетеня для голосования запрещена.

С полуночи 5 марта в силу вступил запрет на предвыборную агитацию, который продлится до 20 час. окончания голосования в день выборов. После вступления в силу положений Избирательного кодекса срок запрета агитации был сокращен. Предвыборная агитация, независимо от ее методов, форм и средств, запрещается за 7 часов до начала голосования в день выборов и до окончания голосования в день выборов.

В воскресенье за ​​муниципальными выборами в Литве будут наблюдать почти 5 200 наблюдателей. Они должны следить за соблюдением законов во время голосования, фиксировать и сообщать о возможных нарушениях на выборах.

Выборы в муниципальные советы по многомандатному избирательному округу считаются состоявшимися независимо от числа принявших в них участие избирателей.

Выборы советов и мэров в Литве ГИК: до 12.00 час. проголосовали 14,97 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 12.00 час. проголосовали 14,97 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (23,03 проц.), Бирштонского (20,22 проц.) и Акмянского (20,92 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Неринге (10,05 проц.), в Клайпедском районе (11,70 проц.) и в Вилкавишском районе (12,40 проц.).В Вильнюсе проголосовали 13,56 проц. избирателей, в Каунасе – 15,99 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 12.00. час., уже приняли участие 24,38 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 млн жителей страны. М. Маяускас: голосовал за честность и энергичностьКандидат на пост мэра города Вильнюса Миколас Маяускас уверяет, что легко выбрал, за кого отдать свой голос на выборах в столичный муниципальный совет. Политик утверждает, что предъявляет одинаковые требования и к мэру, и к членам совета, поддерживая честных, прозрачных и творческих кандидатов."Я и сам голосовал, выбирая список согласно собственным ценностям, я голосовал за честность, голосовал за энергичность и прозрачность. В различных списках действительно много людей, которые могли бы добросовестно служить Вильнюсу. Я надеюсь, что этот успех будет сопутствовать им", – сказал парламентарий журналистам, собравшимся в воскресенье в избирательном округе А. Венуолиса в Вильнюсе."Я хочу призвать людей к участию в выборах — я считаю, что это очень важно. У всех нас есть общий знаменатель – мы все жители Вильнюса хотим, чтобы в Вильнюсе было лучше. Сегодня мы можем внести свой вклад в это", – сказал он.ELTA напоминает, что 5 марта в Литве проходят выборы мэров и в муниципальные советы. “Белые перчатки”: за первые три часа голосования получено 32 сообщения о возможных нарушенияхСогласно пресс-релизу, на выборах в воскресенье в течение первых трех часов голосования “Белые перчатки” получили 32 сообщения о возможных нарушениях как от наблюдателей, так и от других граждан. ГИК: к 11:00 проголосовало 9,73 процента избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на муниципальных выборах и выборах мэров, проходящий в воскресенье, проголосовало 9,73 процента избирателей. ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований по возможным нарушениямПо данным полиции, к утру воскресенья было начато 7 досудебных расследований по фактам нарушений, связанных с выборами в органы местного самоуправления, сообщила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Йоланта Петкявичене. Выборы в Литве ЦИК: к 9:00 проголосовало 2,01 процента избирателейПо данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на состоявшихся в воскресенье выборах в органы местного самоуправления и мэров проголосовало 2,01 процента избирателей. ГИК: до 8:00 проголосовали 0,61% избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на муниципальных выборах и выборах в мэры проголосовало 0,61% избирателей.Наиболее активны избиратели в Пагегяйском (1,26%), Швенченском районе (1,43%) и Ширвинтском районе (1,19%).Наиболее пассивны избиратели Казлу-Руда (0,39%), Клайпедского района (0,39%) и Паневежиса (0,45%).В Вильнюсе проголосовали 0,49% избирателей, в Каунасе - 0,53%.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 процента (224,4 тыс.) избирателей, т.е. на муниципальных выборах и выборах мэра в целом, по данным на 8 утра, уже приняли участие 10,02% избирателей.Напомним, голосование на избирательных участках проходит с 7:00 до 20:00. В списках почти 2,39 миллиона избирателей. 8 процентов избирателей досрочно проголосовали на муниципальных выборах, наиболее активно - в НерингеВ период досрочного голосования свою волю на муниципальных выборах и выборах мэров выразили почти 191 тысяча или 8 процентов избирателей, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).

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