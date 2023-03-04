В прошлом году Литву посетило в два раза больше иностранных туристов, чем в 2021 году

По данным Государственного агентства данных, в 2022 году по нашей стране с хотя бы одной ночевкой путешествовало 1,15 млн. туристов из-за рубежа. Это более чем вдвое превышает результат по сравнению с 2021 годом, когда учреждения размещения страны приняли 506 тыс. иностранных путешественников, сообщается в пресс-релизе ОУ "Keliauk Lietuva".

Утверждается, что в прошлом году по Литве больше всего путешествовало гостей из Латвии (132 тыс.) и Польши (118 тыс.). 32 проц. всех прибывших туристов составляли путешественники с 4 целевых рынков въездного туризма Литвы – Германии, Польши, Соединенного Королевства и Израиля.

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Всего в прошлом году иностранные туристы провели в Литве 2,6 млн. ночей – на 121 проц. больше года назад.

По словам руководителя учреждения Ольги Гончаровой, такие темпы роста числа туристов, останавливающихся в учреждениях размещения, значительно превысили предварительные прогнозы, но она признает, что предстоит еще много работы для того, чтобы Литва восстановила поток туристов, который был до пандемии.

"(…) Число посетивших Литву туристов солидно превысило рассчитанные перспективы, по сравнению с потоками иностранных туристов в 2019 г., мы можем видеть умеренное восстановление – 59 проц. По предварительным данным Всемирной туристской организации ООН, восстановление мирового туризма схоже – 63 проц. от уровня 2019 г. Однако, мы все еще отстаем от Европы, где достигнуто 79 проц. допандемийного потока туристов", - сказала О. Гончарова.

Она отмечает, что хотя некоторые украинцы, бежавшие от войны, попали в статистику размещения туристов в учреждениях размещения, это мало повлияло на общую тенденцию восстановления. При подсчете иностранных туристов без учета украинцев, их возврат практически не изменился и составляет 58 проц. Без учета туристов из России и Беларуси, количество которых с 2019 г. значительно сократилось (-80 проц. и -45 проц. соответственно), прослеживается та же тенденция – восстановление количества туристов из остальных стран достигает 63 проц. от потока 2019 г.

Утверждается, что после окончания ограничений из-за пандемии наиболее резко в прошлом году вырос поток путешественников из Южной Кореи – их прибыло примерно в 5 раз больше. Путешественников из Израиля было на 263 проц. больше, Австралии – примерно на 227 проц. больше, Финляндии – на 220 проц. и Японии – на 208 проц. больше.

Около 263 процентов путешественников из Израиля посетили Литву. больше, Австралия - около 227 процентов. больше, аналогично из Финляндии – на 220 проц. и Японии – на 208 проц.

По словам О. Гончаровой, столь значительный рост на приоритетных дальних рынках свидетельствует о том, что активный маркетинг туризма в США, Японии, Южной Корее, Тайване и укрепление деловых связей с этими странами приносят очевидные результаты для нашей страны.

Отмечается, что даже во время пандемии США прочно остались в десятке стран, из которых в Литву приезжает больше всего туристов.

В прошлом году в страну прибыло больше, чем до пандемии, туристов из Люксембурга, Мальты, ЮАР, Ирландии, Греции, Исландии и США.

Больше всего туристов Литва приняла в июне-августе – 36 проц. всех путешествующих с проведением ночи в стране было именно в летний сезон.

Средняя продолжительность пребывания иностранцев в Литве осталась прежней – 2,27 ночи (в 2021 г. – 2,34 ночи).

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