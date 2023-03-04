Намеревавшийся совершить кражу в Англии литовец погиб по вине охранников

В торговом центре в Линкольне, Англия, охранники поймали магазинного вора из Литвы Р.П. Сообщается, что он скончался от травм, полученных при задержании, пишет dailymail.co.uk.

43-летнего Р. П. задержали двое охранников, но из-за языкового барьера литовец не понял, что происходит, и начал действовать агрессивно и сопротивляться. Отмечают, что Р.П. был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его пытались усмирить, пока он лежал на полу.

По предварительным данным, плохо обученные охранники повалили агрессивного литовца на пол, но он не успокоился и продолжал сопротивляться. Отмечается, что из-за его поведения Р.П. держали лицом вниз в лежачем положении более 30 минут.

Состояние здоровья задержанного литовца ухудшилось, его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть пострадавшего.

Установлено, что Р.П. скончался в результате травм, полученных при задержании.

Присяжные, рассматривавшие доказательства на прошлой неделе, пришли к выводу, что мужчина погиб в результате несчастного случая.

Р. П. умер 8 января 2019 года. Расследование завершено.

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