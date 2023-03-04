Литовские магазины почти не посещают, в Польше тратят до 500 евро в месяц: семьи делятся своими открытиями

Поскольку цены на продукты питания в Литве не снижаются и после того, как Польша продлила льготу, литовцы продолжают ездить за покупками к соседям. Некоторые жители со всей Литвы приезжают сюда каждый месяц и уже почти не посещают литовские магазины.

Тратят до 400 евро

Семья из 4 человек, живущая в Меркине, которая раз в месяц-два ездит в Сейны и Сувалки за покупками. Первые три года семья ездила в Польшу каждый месяц, потому что в Сейны дочери приходилось посещать стоматологическую клинику для установки брекетов. В Литве семья уже почти не ходит по магазинам, когда продукты заканчиваются, они идут в магазин только за батоном и овощами.

Юлия (имя изменено) поделилась с Delfi своими открытиями в Польше. Она подсчитала, что за один поход в магазин семья тратит 100-400 евро, а иногда и больше, потому что стройматериалы семья тоже покупала не раз.

“Я не считала, сколько именно мы экономим, но действительно много. В нашей семье двое детей, младшему 5 месяцев. Мы экономим много как минимум на подгузниках и салфетках. Также молочные продукты, например, 200 г сливочного масла в Польше стоят 1,02 евро, а в Литве таких цен давно нет. Перекус для детей стоит 0,28 евро, а в Литве около 0,60 евро. Молоко в Польше стоит около 0,71 евро. Также цены на курятину значительно ниже, чем в Литве”, — говорит женщина.

От Меркине до Сейны - около 80 км. По оценкам женщины, на такую ​​поездку требуется около 15 литров топлива.

“То же самое топливо в Польше примерно на 15 центов дешевле, вроде бы немного, но заправка полного бака экономит деньги. Также дешевле не только продукты, но и другие товары: кондиционер для белья, порошок, мешки для мусора, салфетки и многое другое”, — говорит Юлия.

Foto: Skaitytojo nuotr.

В последний раз Юлия с семьей были в Сейны на прошлых выходных и потратили около 400 евро — уехали с полной тележкой. Они посетили молочную базу, малый рынок, "Бедронку” и магазины одежды и хозяйственных товаров “Sinsay и “Tedi”.

“Мы стараемся всегда ездить в будние дни, тогда точно меньше людей. Конечно, если вы хотите мяса на маленьком рынке в Сувалки, нужно идти рано утром, потому что потом его нет. Я не очень слежу за скидками, иногда смотрю акции "Бедронки" перед поездкой, но они все равно есть, например, при покупке двух товаров на третий - скидка 50%.

А чтобы проехать перед праздниками или в выходные, нужно запастись терпением, потому что придется стоять в очереди на молочной базе, да и не только на ней. Мы обычно расплачиваемся наличными, я много лет езжу за покупками в Польшу, но до сих пор не знаю, как лучше платить - картой, злотыми или евро", - говорит Юлия.

Каждый месяц тратят около 500 евро

Милда (имя изменено) из Кайшядорского района также каждый месяц ездит в Польшу за покупками. Каждый раз, включая топливо, семья из 5 человек тратит около 500 евро.

“Нас семья из 5 человек: 2 взрослых и 3 детей, а еще у нас есть кот. Ездим в Польшу практически каждый месяц, иногда - раз в два месяца, но в последнее время каждый месяц, потому что у нас заканчиваются продукты, которые потребляются быстрее: молоко, копчености, всякие вкусности для детей и т.д. У нас есть отдельная морозильная камера, поэтому мы всегда покупаем мясо. Купленных продуктов хватает на месяц и более”, — говорит женщина.

“Помню, мы с мужем зашли в “Максиму”, потратили 40 евро и унесли все в руках. Тогда мы с мужем решили на следующий день поехать в Польшу, хотя в этом месяце у нас совершенно не было планов. Просто заходишь в магазин, тратишь минимум 40 евро, а домой даже ничего нормального не приносишь, так почему бы и не поехать?”, — добавляет она.

Милда подсчитала, что семье удается экономить около 200 евро в месяц, а может и больше: “Когда все есть дома, нужно меньше ходить по магазинам, а когда меньше ходишь, меньше тратишь. Мы покупаем в Литве только фрукты, овощи, хлеб и сметану, потому что потребляем эти продукты быстрее всего, а все остальное - от мяса до бытовой химии - покупаем в Польше”.

Женщина говорит, что после заправки в Польше и покупки памперсов для детей вся поездка уже окупается.

Foto: Skaitytojo nuotr.

"Не включая другие продукты. Сейчас цены в Польше действительно выросли, но не настолько, чтобы не стоило ездить. Мы точно не покупаем по одной штуке, мы покупаем много вещей в упаковках. В Польше количество продуктов обычно больше и дешевле. Вот несколько примеров: 30 граммов мази “Бепантен” для ребенка здесь стоят около 6 евро, а в Польше мы покупали 100 граммов за 8 евро. Лекарства и витамины намного дешевле. В прошлый раз мы купили 200-граммовую пачку сливочного масла по 0,8 евро за штуку”, — рассказывает собеседница.

Она добавляет, что, как правило, в магазинах есть определенное количество товаров, которые можно приобрести по дисконтной карте, но если у вас несколько карт, проблема решается.

“Например, по одной дисконтной карте можно купить 3 единицы масла, 5 кг мяса, иногда можно купить 12 единиц молока, допустим, вы покупаете 5 единиц и получаете 1 бесплатно. То же самое и с копченостями”, — говорит Милда о скидках.

Чаще всего семья ездит в Сувалки. Здесь посещаю основные магазины, такие как “Бедронка” и “Кауфлэнд”, а также рынок рынок.

“Впервые, может быть, 8 лет назад мы поехали по магазинам в субботу, тогда это был и последний раз, потому что везде было так много людей. Теперь мы всегда ездим по будням, лучше во вторник или четверг, потому что тогда новые акции. Чаще всего мы расплачиваемся картой Revolut, потому что в будние дни они не берут комиссию, а курс лучше”, — отмечает женщина.

Foto: Skaitytojo nuotr.

Она подсчитала, что поездка стоит около 30 евро, приходится проехать около 300 километров. “Мы покупаем пару пачек подгузников и заправляем столько топлива, сколько можем в Польше, и поездка уже окупилась”, — улыбается Милда.

Экономист: В Польше цены на продукты растут такими же темпами

Экономист Александр Изгородин отмечает, что уровень инфляции в Польше не сильно отличается от литовского.

“Инфляция в Польше достигла пика около 18 процентов, а в Литве около 22 процентов, несмотря на то, что Польша принимала различные меры для снижения инфляции, такие как снижение НДС, но в статистике не очень большая разница между общим уровнем инфляции в Польше и Литве. Поскольку наибольшая часть инфляции в Литве и Польше приходится на продукты питания, я полагаю, что цены на продукты питания в Польше также растут.

Aleksandras Izgorodinas Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Конечно, такие меры, как введение НДС на продукты, могли бы замедлить рост цен на продукты, но моя интуиция подсказывает, что темпы роста цен на продукты в Польше не должны сильно отличаться от литовских", - оценивает он.

По его словам, то, достигнет ли уровень цен на продукты питания в Польше уровня литовских, будет зависеть от дальнейшей стоимости заимствований Польши и глубины кризиса в Европе.

“Если в Европу придет более масштабная рецессия, чем ожидается в настоящее время, стоимость заимствований на рынках всех стран ЕС, не имеющих евро, вырастет. Это означает, что у польского правительства будет меньше свободы маневра и меньше резервов для применения антикризисной и антиинфляционной политики, и, возможно, ему придется отказаться от некоторых льгот. Все будет зависеть от того, насколько большим будет кризис в Европе”, — говорит А. Изгородин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!