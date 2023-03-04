С субботы в Вильнюсе можно будет посмотреть на первый радар, предназначенный для Украины

С субботы первый радар, предназначенный для Украины, будет выставлен в Национальной галерее искусства в Вильнюсе, сообщает организация Blue/Yellow.

Как говорится в сообщении для прессы, в Литву уже доставлен первый учебный радар. Организаторы акции, в ходе которой жители Литвы жертвовали деньги, сообщают, что с 4 по 12 марта, когда начнется обучение украинских защитников, радар будет доступен для просмотра всем желающим в помещении Национальной галереи искусства в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс 22. Радар выставлен в фойе галереи (вход свободный) каждый день недели с 11:00 (по четвергам - с 12:00) до 19:00 (по четвергам - до 20:00, по воскресеньям - до 17:00).

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Деньги, собранные во время акции, которую инициировали организации Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fondas и "Сильны вместе", направляются на закупку радаров, которые будут охранять воздушное пространство Украины.

Идея купить радары возникла, когда российские ракеты безостановочно падали на украинские города, уничтожая жилые дома, гражданские и стратегические объекты.

"Один радар - тысячи спасенных жизней, безопасная инфраструктура... Я думал, что нам, живущим под мирным небом и не слышащим сирен воздушной тревоги, может быть трудно понять, что все это значит, но литовцы действительно поняли. Я горжусь тем, что живу среди таких людей! Литва — очень серьезная страна!”, — заявил после окончания кампании Йонас Охмана, один из ее организаторов, основатель общественной организации Blue/Yellow.

“Мы в Литве знаем и помним, что значит жить в российской системе, поэтому возвращаться туда не хотим. Думаю, мы все очень благодарны Украине за то, что они защищают не только свою и нашу свободу, но и демократические ценности всей Европы. Наш долг — помогать бойцам, чем можем”, — не скрывал своих эмоций Й. Охман.

ELTA напоминает, что в конце января стартовала акция поддержки Украины “Радаром!”, целью которой был сбор средств на закупку и доставку украинцам радаров наблюдения за воздушным пространством. Хотя первоначальной целью было собрать 5 миллионов евро, оказалось, что литовцы были гораздо щедрее — пожертвовали украинцам 14 миллионов евро.

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