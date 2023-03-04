Полиция начала расследование после избиения подростка центре Паневежиса за дракой наблюдали около 40 несовершеннолетних

В четверг около 40 молодых людей наблюдали за избиением подростка в парке в Паневежисе. Полиция начала расследование.

В субботу полиция поделилась новостью о том, что сотрудники начали расследование по факту избиения подростка в Паневежисе.

Сообщается, что 2 марта около 16.40 в Паневежисе, в Скайстакальнисском парке, неизвестный молодой человек применил физическую силу к другому молодому человеку в общественном месте. Начато досудебное расследование по статье 284 Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение общественного порядка).

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40 несовершеннолетних наблюдали за избиением

Delfi получил письмо о том, что в Паневежисе произошла драка между подростками. Говорилось, что молодого человека избили и столкнули в воду. Человек утверждает, что собралось около 40 несовершеннолетних, которые наблюдали за дракой.

Молодые люди видят в этом предмет гордости - они сказали, что их было более 100 человек.

Полиция Паневежиса сообщила, что в четверг поступило сообщение о том, что в Скайстакальнисском парке в центре Паневежиса избивают подростка, за экзекуцией наблюдают около 40 несовершеннолетних.

Когда прибыли сотрудники, они никого не нашли.

Однако свидетели рассказали, что молодого человека избили и столкнули в воду.

Однако ни пострадавший, ни его родители в четверг не связались с сотрудниками полиции.

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