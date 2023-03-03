ГИК решит вопрос о снятии Тубиса с выборов: отданные за него голоса могут признать недействительными

Получив разъяснение решения суда о признании Кястутиса Тубиса, кандидата от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) на пост мэра Аникщяйского района, виновным в коррупции, Главная избирательная комиссия (ГИК) рассмотрит вопрос о снятии кандидата с муниципальных выборов.

Это информационному агентству ELTA в пятницу подтвердила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.

"3 марта пополудни Центральная избирательная комиссия получила разъяснение Паневежского окружного суда относительно исполнения судебного решения.

На ближайшем заседании ГИК после дня выборов, как это предусмотрено частью 6 статьи 81 Кодекса о выборах, будет рассматриваться вопрос об аннулировании регистрации Кястутиса Тубиса в качестве кандидата", – сказала И. Раманавичене.

Ближайшее заседание ЦИК назначено на 7 марта.

Согласно Кодексу о выборах, в случае аннулирования регистрации кандидата после дня выборов "голоса избирателей, отданные за него в одномандатном избирательном округе, и (или) избирательные рейтинговые голоса, полученные им в многомандатном избирательном округе, признаются недействительными".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!