ЛАЭ: природный газ и топливо дешевело, электроэнергия на этой неделе дорожала

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), цены на газ продолжают снижаться: за указанный период они упали на 8 проц., что ниже предела в 50 евро/МВтч. Дизельное топливо в Литве дешевеет уже четвертую неделю подряд, цены на бензин после временного повышения снова падают и являются на 2,1 проц. ниже, чем ровно год назад.

Между тем, средняя цена на электроэнергию почти во всем регионе Балтийского моря за неделю выросла в среднем на 10,5 проц., однако в Литве она остается на похожем ценовом уровне: с января средненедельные цены колеблются от 98 до 130 евро/МВтч.

Средненедельная цена на электроэнергию в период с 24 февраля по 2 марта повышалась во всем регионе Балтийского моря, за исключением Финляндии, где на предыдущей неделе был зафиксирован рост цен. На рост цен повлияло снижение производства электроэнергии ветряными электростанциями. В Литве средняя цена составила 114,1 евро/МВтч, что на 10,4 проц. выше, чем на предыдущей неделе, когда она составляла 103,3 евро/МВтч.

В Латвии цена на электроэнергию выросла на 8,8 проц. – до 112,4 евро/МВтч, в Эстонии – на 8,6 проц. до 112,3 евро/МВтч. В шведской зоне 4-ех цен оптовая цена на электроэнергию выросла на 35,4 проц. до 101 евро/МВтч, в Германии она выросла на 17,8 проц. до 129,3 евро/МВтч. В Польше средняя цена остается самой высокой в ​​регионе и выросла на 16,5 проц. до 141,8 евро/МВтч. В Финляндии цена на электроэнергию снизилась на 24,1 проц. до 64 евро/МВтч.

Между тем, по данным LEA, цены на газ продолжают последовательно снижаться. В средний показатель цен TTF, по сравнению с предыдущей неделей, снизился на 8 проц. – с 54,2 евро/МВтч до 49,9 евро/МВтч. С 28 февраля – среднесуточная цена на газ TTF не превышает порога в 50 евро/МВтч. На последовательное снижение цен на газ продолжает оказывать влиять более теплая нежели обычно погода и большое количество газа в хранилищах ЕС.

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