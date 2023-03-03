Какие цены в этом году на Казукасе: некоторые товары подорожали

Казюкас – традиционная вильнюсская ярмарка. Несмотря на то, что многие продукты здесь дороже, чем на местных рынках, покупателей это не останавливает.

В этом году на ярмарке почти нет китайских товаров. Здесь можно найти работы мастеров литовской скульптуры, продающих деревянных рупинтоелисов (скульптуры Христа в литовской народной традиции) по 30 евро, вербы и даже саженцы деревьев (15 евро с оголенными корнями, 25 евро в горшках).

На ярмарке много торговцев мясными изделиями. Килограмм сала стоит 9-11 евро, копченый бочок 13,9 евро. Килограмм копченого леща - 9,5, щупальца кальмаров 29,9 евро. Угорь обойдется в 12 евро, а копченая скумбрия от 5 евро за кг.

Вязанка баранок стоит 1,5-2 евро, но баранок в этом году в связке стало меньше.

Вилия продает домотканые ленты по 3 метра за 45 евро.

Большая деревянная ложка в этом году стоит 6 евро, самые дешевые - по 2 евро. Разделочные доски 3-12 евро.

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