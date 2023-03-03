За прошлую неделю на дорогах страны пострадали 58 человек, в основном – пешеходы

В период с 24 февраля по 2 марта, по предварительным данным полиции, зафиксировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими людьми. Погибли 3 человека (1 несовершеннолетний) – 2 пассажира, 1 – иное лицо. Все погибшие — мужчины, их средний возраст — 29 лет, сообщается в пресс-релизе полиции.

По предварительным данным, за неделю зарегистрировано 336 дорожно-транспортных происшествий, из них 22 проц. – столкновения транспортных средств с животными. По вине нетрезвых водителей – 5 проц. всех происшествий.

За неделю в стране пострадали 58 участников дорожного движения – 23 пешехода (12 – на пешеходных переходах), 17 водителей, 16 пассажиров, 2 велосипедиста. Среди пострадавших – 8 несовершеннолетних (4 пешехода (на пешеходных переходах), 3 пассажира, велосипедист).

По вине нетрезвого водителя, по предварительным данным, произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, погибли 2 человека (пассажиры), получили увечья 2 человека (водители), сообщает полиция.

По предварительным данным, в этом году (по состоянию на 2 марта включительно) в ДТП погибли 24 человека (на 6 человек больше, чем за тот же прошлогодний период). Среди погибших: 10 водителей, 8 пешеходов (6 – в темное время суток, 3 – на пешеходных переходах), 4 пассажира (1 несовершеннолетний), 1 велосипедист (в темное время суток), 1 – иное лицо.

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