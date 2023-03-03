Дети из Украины, пенсионеры и социальные работники приглашаются на бесплатные занятия творчеством

Люди из социально изолированных групп часто сталкиваются с ограниченными возможностями участвовать в жизни общества и содержательно проводить свободное время. Отсутствие социализации способствует чувству одиночества и создает другие психологические проблемы. Когда речь идет о приезжих из других стран, не знающих литовского языка и переживших военные травмы - вызовов и проблем становится еще больше.

Чтобы хотя бы частично решить эти проблемы, творческая студия «Артотека», много лет успешно ведущая деятельность в городе Вильнюсе, выступила с новыми инициативами. Начиная с марта месяца этого года, арт-студия приглашает детей и молодежь, бежавших от войны из Украины, а также пожилых людей города Вильнюса и социальных работников, чья профессия считается одной из самых сложных, посещать творческие занятия в «Артотеке».

Для детей из Украины - 48 творческих занятий

Изготовление мыла, свечей, часов, фонариков, воздушных змеев, рисование на шелке, холсте и камешках, даже жонглирование – эти и многие другие художественно-образовательные занятия ждут детей школьного возраста из Украины. Занятия будут проводить педагоги-воспитатели, имеющие многолетний опыт работы с детьми из социально изолированных групп.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литве в настоящее время проживает более 25 тысяч детей и молодых людей, бежавших от войны, которые сталкиваются с социальной изоляцией и нетерпимостью. Эти занятия для детей призваны не только решить проблему социальной интеграции, уменьшить последствия психологических травм, но и способствовать самореализации через творчество и выработке навыков активного участия в культурной жизни.

«В прошлом году мы по собственной инициативе организовали подобные занятия в субботнем лагере «Дети тысячелетия Литвы» в Центре современного искусства, в которых приняли участие более 1000 детей. Этот бесценный опыт очень пригодился во время реализации проекта «Украинское молодежное искусство 2022», частично финансируемого Вильнюсским городским самоуправлением, в котором приняли участие более 300 детей и молодежи. В 2023 году в марте-августе мы планируем провести 48 занятий, в которых смогут принять участие около 1200 детей», — говорит Маргарита Лозинская, основатель и бессменный руководитель арт-студии «Артотека».

Начиная с 7 марта 2023 года, творческо-образовательные занятия будут проводиться два раза в неделю.

Их расписание и регистрационную форму можно найти здесь

https://artoteka.lt/paremti/ukrainos-vaiku-menas

информация на украинском языке:

https://artoteka.lt/assets/Uploads/Ukrainos-tvarkarastis-2023-ua.pdf

информация на русском языке:

https://artoteka.lt/assets/Uploads/Ukrainos-tvarkarastis-2023-ru.pdf

Творчество и волонтерство - пожилым людям для полноценного времяпровождения

«Артотека» уже пять лет реализует уникальный проект, в рамках которого пожилые люди не только участвуют в творчески-образовательных занятиях, но и сами с удовольствием помогают педагогам из арт-студии проводить такие же занятия в центрах для инвалидов и детских домах.

«Во время ранее реализованных проектов мы видели, насколько активно пожилые люди включаются в деятельность. Для них творчество стало не только средством самовыражения, но и возможностью познакомиться с новыми людьми, завязать дружеские отношения, содержательно провести время в безопасной обстановке в группе единомышленников. Возможность волонтерства в социальных учреждениях особенно положительно сказывается на пожилых людях, а те, кто там живет, с радостью принимают неравнодушных к ним посетителей», — говорит Маргарита Лозинская.

Насколько известно руководству «Артотеки», это единственный подобный проект в Литве. В этом году в марте-сентябре планируется провести 60 мероприятий, на которых пожилые люди будут создавать различные художественные произведения, украшения, даже благовония и духи, и вместе с организаторами проекта все желающие участники занятий смогут посетить 10 центров для инвалидов.

Творчески-образовательные занятия для пожилых людей будут проводиться дважды в неделю начиная с 6 марта 2023 года.

Их расписание и регистрационную форму можно найти здесь:

https://artoteka.lt/paremti/senjoru-menas

Внимание уделяется и социальным работникам

За более чем 10 лет реализации различных проектов для людей, испытывающих социальную изоляцию, представители «Артотеки» отмечают, что социальные работники, сопровождающие своих подопечных на занятия, организованные арт-студией, также проявляют большой интерес к творческой деятельности. Сотрудники центров для инвалидов, детских учреждений, домов престарелых, школ и центров дневного труда, которые ранее были лишь сопровождающими лицами, теперь получат возможность стать основными участниками мероприятий.

«Психическое и эмоциональное благополучие социальных работников напрямую влияет на состояние подопечных, а представители этой профессии также подвержены высокому риску профессионального выгорания. К сожалению, они часто уделяют много времени и сил для обучения и помощи в деятельности своих клиентов, а после работы сами уже не находят ни времени, ни сил или желания дополнительно чем-то интересоваться. Мы обратили внимание на то, что социальные работники внимательно наблюдают за нашими сеансами, во время которых с интересом расспрашивают об используемых инструментах и методах работы. В результате родилась идея организовать занятия для самих социальных работников — помочь им расслабиться, сменить обстановку, развлечься, а заодно приобрести знания и навыки, которые пригодятся в непосредственной работе», — рассказывает основатель арт-студии «Артотека».

В марте-августе планируется организовать 24 творчески-образовательные смены для работников учереждений социального обслуживания, в которых ожидается более 600 участников.

Мероприятия проекта начнутся с 9 марта 2023 года.

Их расписание и регистрационную форму можно найти здесь:

https://artoteka.lt/paremti/socialiniu-darbuotoju-projektas

Проекты реализуются совместно с партнерами

«Артотека» —арт-студия, включающая в себя множество различных видов исскуств для самовыражения и творчества каждого, была основана в 2009 году в Вильнюсе. Здесь постоянно организуются и успешно проводятся более 40 творческих занятий для всей семьи.

«Все наши занятия основаны на простом процессе и ощутимом результате, что особенно важно, ведь работа, созданная своими руками, радует и напоминает о приятно проведенном вместе времени», — говорит директор студии Маргарита Лозинская.

Все эти три проекта «Артотеки» частично финансируются Литовским советом культуры и Вильнюсским городским муниципалитетом.

Совместный проект для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями реализуется совместно с партнерами:

Госучереждение Сентр «Эйк», Литовский союз людей с ограниченными возможностями, Неменчинский дневной центр занятости инвалидов, СП «Вильняус Лакштингалос Намай», СП Вильнюсский городской центр социальной поддержки, СП Валакампский Дом социальных услуг, Вильнюсская Вяркю школа-многофункциональный центр, Вильнюсское городское общество инвалидов, Общество по уходу за умственно отсталыми людьми «Вильняус вильтис», Дом опекунства «Ужуовея», Университет третьего века им. Медарда Чобота, Улей для пожилых людей, СП Вильнюсский Дом "Вилко Педос", Вильняус Бочай и др.

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