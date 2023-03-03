Драка в Паневежисе: около 40 подростков наблюдали за жестокой экзекуцией

В четверг в центре Паневежиса большое число подростков наблюдало за экзекуцией.

Delfi получил письмо, в котором рассказывалось о драке. Сообщалось, что был избит юноша, после чего его столкнули в воду. Очевидцы утверждают, что за экзекуцией наблюдало около 40 несовершеннолетних.

Выясняется, что подростки с гордостью уточнили - их было больше 100.

Полиция Паневежиса информировала, что 2 марта, в 19 ч., поступило сообщение о том, что в Паневежисе, в парке Скайстакальнис избивают подростка, за экзекуцией наблюдает около 40 подростков.

Очевидцы говорят, что был избит один юноша, его после избиения столкнули в воду. 2 марта, по данным полиции, в полицию не обратился ни пострадавший, ни его родители.

Полиция отмечает, что не может начать расследование, поскольку никто к ним с заявлением не обращался.

Сообщается, что очевидцы готовы дать показания, если в полицию обратится пострадавший, тогда виновники будут наказаны.

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