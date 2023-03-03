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5 марта жители Литвы будут выбирать муниципальные советы и мэров городов. Эксперты отмечают, что спрогнозировать результата во многих городах и районах очень сложно. О предвыборной ситуации в Вильнюсе, Каунасе и других больших городах, репутационном багаже кандидатов, итогах избирательной кампании и подбитом российском танке вокруг, которого продолжаются споры, говорим с экспертом по вопросам коммуникаций Лютаурасом Улявичюсом и политологом Бернарасом Ивановасом.
Начало трансляции в 13.00
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