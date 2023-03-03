Вильнюсцам рассылают счета за вывоз мусора в 2023 году можно получить скидку на 2024 г.

ru.DELFI.lt

Муниципальная компания Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) на прошлой неделе начала рассылать жителям Вильнюса счета за вывоз коммунальных отходов в 2023 г. Первыми получили счета те жители, которые заказали счет на эл. почту. Работники "Литовской почты" уже разносят и бумажные счета.