В Вильнюсе нарушителям ПДД придется больше платить за вывоз автомобиля

В марте исполнится год с того дня, как в Вильнюсе ужесточили меры в отношении нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), а оставленные в неположенных местах автомобили могут увозить представители муниципалитета, не только полиция, пишет madeinvilnius.lt.

Месяц назад в Вильнюсе только служба общественного порядка зафиксировала около 2000 нарушений ПДД, часть из них были грубыми и опасными для других участников движения. За год в Вильнюсе на охраняемую стоянку увезли 2710 автомобилей таких нарушителей ПДД.

Увозили только те автомобили, которые стояли в запрещенном месте и представляли опасность для других участников движения (закрывали видимость, загораживали тротуар или велодорожку, мешали проехать полиции, скорой, пожарным, мешали работникам коммунального хозяйства подъехать к мусорным контейнерам).

Статистика показала, что практика вывоза таких автомобилей лучше подействовала на водителей, чем просьбы, предупреждения и обычные штрафы.

С 4 марта 2023 года в Вильнюсе дорожает вывоз машин с таких мест, где они мешают движению - будет стоить 100 евро (стоил 36,30 евро), а стоимость за охраняемую стоянку в сутки дешевеет с 8,47 до 2,73 евро.

Нарушители могут забрать свои машины на стоянке по адресу Эйшишкское шоссе, 127. Информацию водителям предоставляют по номеру 19988.

Год назад услуги вывоза машин купили в ходе конкурса, выбрали компанию, которая предложила наименьшую цену. За это время расходы выросли, поэтому расценки пришлось корректировать.

Сейчас муниципалитет объявит новый конкурс на покупку этих услуг и подпишет договор на 3 года. До завершения конкурса и подписания нового договора будут действовать вышеупомянутые цены - 100 евро за вывоз автомобиля.

О случаях нарушения правил парковки просьба информировать по номеру 8 5 219 7948.

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