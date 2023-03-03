Предупреждение: в Вильнюсе есть два моста в аварийном состоянии

Месяц назад в Литве сообщили о том, что в Кедайняе обрушились конструкции основного моста, ведущего в город. Как выяснилось, уже давно было известно, что мост находится в аварийном состоянии. В Вильнюсе есть два таких моста: ремонт одного уже начат, а к обновлению второго муниципалитет еще готовится, пишет madeinvilnius.lt.

Валакампяйский и Казбейский мосты муниципалитет называет аварийными. Правда, по Валакампяйскому движение продолжается с некоторыми ограничениями. Вильнюсский муниципалитет надеется, что в ближайший год мост удастся обновить.

"По Валакампяйскому мосту движение не остановлено, правда, с февраля 2021 г. оно ограничено – ограничена масса автомобилей, а первая полоса в обоих направлениях предназначена для общественного транспорта. Сейчас завершается подготовка проекта обновления Валакампяйского моста, его передадут экспертам, а потом объявят конкурс на проведение работ. Надеются, что реконструкция завершится в этом году", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Второй мост – Казбейский – тоже в аварийном состоянии, но движение по нему запрещено с 2018 года. По нему пока могут ходить пешеходы, ездить велосипедисты. Муниципалитет уже начал ремонт этого моста в конце 2022 года. Работы займут несколько лет.

Сейчас также ремонтируют виадук на Эйшишкском шоссе. Его отремонтируют в этом году.

Муниципалитет делает все, чтобы обеспечить безопасность жителей и не было таких инцидентов, как в Кедайняе. Вильнюсцы могут быть спокойны, эксперты регулярно оценивают состояние мостов и если появляется угроза – устраняют ее, ищут способы решения проблем.

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