В самоуправлениях завершилось досрочное голосование: проголосовали более 137 тысяч избирателей

Главная избирательная комиссия (ГИК) сообщает, что за три дня досрочного голосования проголосовали более 137 тыс. избирателей.

По данным ГИК, это почти 5,7 проц. всех избирателей.

Наиболее активными были лица, декларировавшие место жительства в Нерингском самоуправлении. Их активность достигла почти 29 проц., говорится в пресс-релизе.

Активно голосуют и в Лаздийском районе, здесь проголосовали 13,3 проц. избирателей. Незначительно отстают Бирштонас (12,6 проц.), Игналинский район (12,1 проц.), Варенский район (11,4 проц.).

К 10-процентной активности приближаются Зарасайский район, Ширвинтский район, Паланга, Казлу-Руда, Калвария и Друскининкай.

Наиболее пассивными остаются избиратели Каунасского района (2,4 проц.), Паневежского района (2,8 проц.), Вильнюсского района (3 проц.), Шяуляйского района (3,1 проц.) и Клайпеды (3,4 проц.).

Досрочное голосование завершилось. 3-4 марта избирательные комиссии будут посещать избирателей на дому. Голосовать на дому могут жители с инвалидностью, ухаживающие за лицами с инвалидностью на дому, лица, лишившиеся трудоспособности из-за болезни. Как и прежде, так и во время этих выборов, голосовать на дому могут избиратели в возрасте 70 лет и старше.

Правом голосования на дому обладают более 571 тыс. избирателей. Пожелание голосовать на дому выразили около 100 тыс. избирателей.

В день выборов – 5 марта – для выражения гражданской воли избирателей приглашают в свои избирательные участки, которые начнут работу в 7 час. утра и организуют голосование до 20 час. вечера.

ГИК напоминает, что для голосования необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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