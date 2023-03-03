Сеть магазинов Lidl сообщает о времени работы на Пасху

В первый день Пасхи, 9 апреля, все магазины сети Lidl будут закрыты.

8 апреля все магазины Lidl будут работать по обычному графику. 10апреля все магазины сети Lidl откроются в 8 ч. и далее будут работать по обычному графику.

"Устраивать выходной в большие праздники - стало традицией, которую мы будем продолжать. Пасху наши работники могут отметить в семейном кругу, уделить им все свое время. Эту инициативу поддерживают как наши работники, так и покупатели. Именно ради них, мы заранее информируем о том, как будем работать в праздники, чтобы покупатели могли планировать свои действия заранее. В магазинах уже появился и пасхальный ассортимент, его постепенно будут пополнять до самых праздников. Мы верим, что это поможет покупателям легче запланировать свои покупки, без ненужного финансового напряжения", – сказал гендиректор Lidl Lietuva Радостин Русев-Пейне.

Магазины Lidl не будут работать на Пасху 6 год подряд. Магазины этой сети не работают и в другие праздники - на Рождество и на Новый год. В компании Lidl Lietuva работает больше 2700 человек.

В Литве действуют 68 магазинов этой сети.

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