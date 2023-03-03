В Тракайском районе загорелся микроавтобус, погиб человек

2 марта, в 23.04 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщением что на ул. Ужутракё, в Тракайском районе, открытым пламенем горит микроавтобус Ford.

Машина стояла в стороне от дороги, на окраине Тракая, недалеко от Ужутракского поместья.

Пожар возник в багажном отделении микроавтобуса. На месте происшествия работали две автоцистерны, 9 пожарных-спасателей.

В багажном отделении были обнаружены человеческие останки.

По предварительным данным, на месте происшествия диагностировали серьезную травму головы у погибшего. Подозревали, что мужчина мог быть убит.

Однако эксперты решили, что вряд ли имело место убийство, поэтому причину смерти мужчины установят эксперты.

Департамент полиции информировал, что в микроавтобусе Ford Transit (2008 г.в.) начался пожар, во время которого обгорел автомобиль. Личность погибшего мужчины пока не установлена. Причина пожара выясняется.

Ведется расследование.

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