Прогноз социолога по поводу самых больших интриг муниципальных выборов избиратели в Вильнюсе и Каунасе кардинально различаются

5 марта в Литве состоятся муниципальные выборы и выборы мэров. Обычно эти выборы называют репетицией президентских и парламентских выборов. Свой прогноз относительно самых больших интриг в интервью на Delfi сделала социолог, глава Baltijos tyrimai Раса Алишаускене. По ее словам, интрига там, где много кандидатов, придерживающихся разных позиций и то, насколько активны будут избиратели.

Кроме того, социолог сказала, что выборы позволят увидеть, какая партия пользуется наибольшей популярностью.

Алишаускене отметила, что жители, которые больше всего недовольны мэром, обычно не идут на выборы. "Обычно идут голосовать те, которые довольны, даже если нынешний мэр в выборах не участвует. А недовольные не считают, что их голос может что-то решить, что будут перемены", – сказала социолог.

В Вильнюсе на пост мэра претендуют целых 16 кандидатов. По словам Алишаускене, ни одно исследование не покажет, кто выйдет во второй тур.

"Везде похожие результаты. Ситуация изменилась. Летом больше говорили об Артураса Зуокасе и Валдасе Бенкунскасе, потом осенью об участии неожиданно заявил Миколас Маяускас. В последний момент стало известно про Вальдемара Томашевского. Интрига стала еще больше. Исследования показывают следующих фаворитов: Зуокас, Бенкунскас, Маяускас. Кто какое место займет, пока неясно. Одну неделю лидирует один, другую - другой", – сказала Delfi Алишаускене.

Маяускас, по ее словам, уже раз пытался занять пост мэра города, но тогда о нем мало знали.

Бенкунскас, хоть и вице-мэр, тоже мало знаком людям.

"А Зуокаса хорошо знают, но появилось новое поколение, которое родилось после того как Зуокас последний раз был мэром. Это вопрос поколений", – сказала Алишаускене.

Она заметила, что избиратели Бенкунскаса и Маяускаса похожи.

"Это или нынешние поклонники Союза отечества, или бывшие, или те, кто симпатизирует правящему большинству. Они конкуренты. Зуокас немного на другой стороне. Его профиль иной – люди постарше, обычно не избиратели консерваторов и либералов. Им обычно не нравится СО как партия", – сказала Delfi социолог.

Исследование показало, что 65% избирателей СО в Вильнюсе намерены голосовать за Бенкунскаса.

"У него нет 100% поддержки. Немалая часть избирателей СО выбирают Маяускаса", – сказала Алишаускене.

А вот почти все сторонники "Свободы и справедливости" будут голосовать за Зуокаса, правда, и избирателей у этой партии меньше, чем у консерваторов.

"Большая интрига, за кого будут голосовать жители Литвы других национальностей. Есть поляки, которые обычно голосуют за Союз отечества-Союз христианских семей и за Томашевского. Есть русские, которые обычно голосовали за поляков или Партию труда, или соцдемов. Это тоже значимый фактор", – заметила социолог.

Она сказала Delfi, что еще труднее предсказать результат второго туда в Вильнюсе: это определят те избиратели, которые пока не определились.

Правда, Алишаускене считает, что в Вильнюсе в горсовет пройдет больше всего консерваторов, тут никакой интриги не будет.

В Каунасе поднимают иной вопрос – не кто пройдет во второй тур, а будет ли второй тур.

Социолог отмечает, что идет активная кампания против нынешнего мэра Висвалдаса Матийошайтиса, но ее организуют из Вильнюса.

"У Каунаса твердая позиция, он знает себе цену. И когда Вильнюс начинает диктовать Каунасу, то эффект обычно бывает обратным. Это не то же самое, что работа инфлюэнсеров против Томашевского. Каунас другой. Поэтому велика вероятность, что второго тура в Каунасе не будет. Если бы были 2–3 кандидата, может голоса распределились бы иначе. Но сейчас есть поклонники Матийошайтиса, а остальные голоса расходятся по другим кандидатам", – сказала Алишаускене.

Delfi напоминает, что в Каунасе на пост мэра претендуют 12 кандидатов.

По словам Алишаускене, жители относятся к мэру как к управляющему, поэтому им не нравится политиканство.

"То же самое и в Вильнюсе. Ремигиюса Шимашюса не видят хозяином, его видят как политика. А что касается политических взглядов, идеологий, то у каждого жителя Литвы есть как минимум три мнения", – сказала социолог Delfi, заметив, что мэра оценивают не с политической точки зрения, а с хозяйственной.

"Я так понимаю, Матийошайтис ведет себя как управляющий. А в Вильнюсе иная ситуация – Шимашюс виден как генератор идей, но не как тот, кто взял лопату и убрал снег", – сказала собеседница.

В Клайпеде на пост мэра претендуют 11 кандидатов. В их числе и нынешний мэр Витаутас Грубляускас.

"Интрига появилась, когда нынешний мэр передумал, – сказал, что идет на выборы в составе другой партии, комитета, которого раньше не было. Тут вопрос остается открытым", – сказала Алишаускене.

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