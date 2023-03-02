Экономист: процентные ставки в еврозоне могут повышаться вплоть до конца 2023 года

Процентные ставки в еврозоне могут расти вплоть до конца 2023 года, утверждает литовский экономист Александрас Изгородинас.

К такому выводу он пришел после того, как в четверг статистическая служба Европейского союза Евростат опубликовала данные об инфляции, которые показали, что предварительная чистая инфляция (без учета сегментов энергетики, продуктов питания, напитков и табачных изделий) в еврозоне в феврале составила 5,6 проц. по сравнению с январскими 5,3 проц.

"На основании этого можно делать прогноз, что Европейский центральный банк продолжит повышение процентных ставок и будет повышать процентные ставки дольше, чем ожидалось изначально", — написал экономист в Facebook.

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А. Изгородинас напомнил, что рынок ожидал, что чистая инфляция в еврозоне в феврале составит 5,3 проц.

Иными словами, инфляция в еврозоне превысила как рыночные прогнозы, так и январский результат. Помимо этого, в феврале в еврозоне также возросла и инфляция в сфере услуг (4,8 проц. по сравнению с 4,4 проц. в январе). Эти данные свидетельствуют о том, что инфляция в еврозоне остается устойчивой к повышению процентных ставок, что означает агрессивность Европейского центрального банка и дальнейшее повышение базовых ставок в еврозоне.

"Для литовских предприятий и населения это означает дальнейший рост процентной ставки по кредиту. Еще один момент — экономические перспективы еврозоны во второй половине 2023 года. В конце 2022 года ожидалось, что в 2023 г. экономика еврозоны избежит рецессии. Однако я считаю, что еврозоне в 2023 г. будет сложно избежать рецессии, т. е. я бы действительно не исключил сокращения ВВП еврозоны во втором полугодии 2023 года из-за дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне и рисков в экономике США, где центральный банк США также агрессивно повышает базовые процентные ставки", – сказал он.

Подводя итоги, экономист отметил, что февральские показатели инфляции в еврозоне четко свидетельствуют о том, что борьба с инфляцией не завершена, и процентные ставки в еврозоне будут повышаться.

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