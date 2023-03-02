Беременная 13-летняя: обвинения предъявлены совершеннолетнему

13-летняя девочка в марте должна родить ребенка. Появления малыша ждут и прокуроры. Предполагается, что отец малыша – близкий родственник, ответы на все вопросы должен дать анализ ДНК, пишет Sekundė.

Эта ситуация сложилась в одной семье Панавежского района. Семью несколько лет контролировали социальные работники.

По словам представителя Генпрокуратуры Литвы Расы Стунджене, в конце прошлого года выяснилось, что 13-летняя девочка ждет ребенка. Прокуратура начала расследование по факту изнасилования малолетнего лица.

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По словам Стунджене, подозрения предъявлены одному человеку, он является близким родственником семьи девочки, но живет отдельно от этой семьи. Правда, подозрения подтвердит или опровергнет ДНК-тест. Его смогут сделать, когда родится ребенок.

Два года назад уже было проведено расследование. Тогда девочке было 11 лет. Выясняли, не было ли в отношении ребенка развратных действий, поскольку вела девочка себя необычно для девочки своего возраста, были отклонения, сексуальное поведение. Однако в тот раз не было объективных причин, чтобы начать более серьезное расследование, доказательство возможного развращения не нашли. Поэтому девочку не стали забирать из семьи.

Представитель отделения социальной полощи Паневежского района Виргиния Савицкене сказала, что из этой семьи неоднократно забирали детей, поскольку за ними не смотрели. В последний раз детей даже не хотели возвращать в семью, но представители Службы по правам детей приняли иное решение.

"Лучше всего об этой семьи могла бы рассказать соцработник, которая работала с семьей. Хочу отметить, что со своей стороны она сделала все возможное. Девочка домой приезжала только на выходные, в остальное время находилась в школе", – сказала Савицкене.

Однако социальный работник отказалась что-либо комментировать, пока не завершилось расследование. Девочка и два ее брата уже два года учились в специализированном центре для умственно отсталых и недееспособных детей.

Директор центра признала, что для нее и работников центра новость о беременности девочки была большим сюрпризом.

"Девочка была спокойной, тихой, скромной. Она жила в школьном общежитии, но учителя не заметили, что она беременна. Когда узнали, были в шоке", – сказала директор.

В семье, кроме девочки, есть еще двое мальчиков, остальные дети уже совершеннолетние.

Беременную девочку забрали из семьи и передали опекунам.

Представитель Паневежского отделения Службы по защите прав детей и усыновлению Лайма Статкявичене сказала, что их служба не получала никакой информации о том, что с ребенком что-то не так, а семью посещали социальные работники.

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