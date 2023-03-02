Учителю из Утены придется объяснить, что она с супругом делала у танка в Вильнюсе

Утенская гимназия им. Адолфаса Шапоки проводит расследование в связи с действиями педагога Ромы Ковальскене. Учителя сняли на видео в Вильнюсе около танка. Утверждают, что она участвовала в акции в поддержку россиян. Сама педагог это отрицает, она уверяет, что снимала на видео своего супруга Йонаса Ковальскиса.

Ковальскис - соратник Эрики Швенчёнене, известной своей любовью к режиму Александра Лукашенко, он ездил со Швенчёнене в Беларусь. Ранее он был членом партии осужденного за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса "Социалистический народный фронт".

Ковальскене, которая работает учителем, придется объясняться в связи с инцидентов во время возложения цветов на танк в Вильнюсе. Очевидец рассказал Delfi, что Ковальскене была с мужем на площади и снимала инцидент на видео.

Гимназия им. Адолфаса Шапоки на своем сайте пишет, что получила неофициальную информацию о том, что учитель участвовала в акции в поддержку военных преступлений в Украине.

Комиссия по этике рассматривает действия Ковальскене. Гимназия сообщила, что в отношении учителя задействован рекомендационный алгоритм Министерства науки, образования и спорта "О юридических мерах в отношении учителей, которые одобряют российскую агрессию против Украины, распространяют дезинформацию и ложь".

Гимназия отмечает, что официальной информации о том, что учитель могла нарушить Кодекс административных правонарушений не получала, поэтому пока не может применять меры взыскания. Кроме того, сообщается, что гимназия не получала и информацию от учителей, учеников, родителей и т.д., о том, что учитель во время учебного процесса распространяла информацию о поддержке российской агрессии в Украине.

Однако Комиссия рассмотрит этот инцидент с точки зрения этики.

Об этой истории в социальной сети писала и сама учитель. Она отрицает факт участия в акции поддержки России, но не отрицает, что делала видео.

"Я, Рома Ковальскене, учитель математики из Утены, где работаю последние 22 года. Сегодня меня информировали, что "получена неофициальная информация" из социальных сетей, будто я участвовала в какой-то акции в поддержку войны. Отдельно отмечается, что эта "неофициальная", а фактически, высосанная из пальца, клеветническая информация, конечно же не дает юридических оснований принимать в моем отношении юридические меры. Поэтому, как я понимаю, пойдут обычным уже сейчас путем бесправной расправы", – писала она.

"С учетом абсурдных и безосновательных обвинений в мой адрес официально заявляю: ОТКЛОНЯЮ все пересуды в социальных сетях и клеветнические выдумки. Я НЕ УЧАСТВОВАЛА ни в какой акции в поддержку военных преступлений в Вильнюсе на Кафедральной площади (...)", – продолжила Ковальскене.

Она утверждает, что обвинения в ее адрес – продолжение атак в адрес ее мужа Йонаса Ковальскиса, которого она называет общественным деятелем.

"Они не могут расправиться с ним лично, поэтому анонимы берутся за другие нечистые методы и пытаются расправиться с его близкими. Это не только аморально, но и незаконно. Поэтому я намерена защищать свои права всеми законными мерами, чтобы провели оценку этой клевете, нашли ее заказчиков и исполнителей", – продолжила педагог.

Она разместила в фейсбуке видео, которое сделала в Вильнюсе у танка.

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