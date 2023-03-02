Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала Delfi, что Rududu нет в продаже с середины февраля.
"Компания не могла обеспечить поставки товара. На сегодняшний день в нескольких магазинах продают остатки", – заметила она. Однако, по словам Будрене, этому товару есть альтернатива.
"Это вареная сгущенка Muižas. Ее производят в Голландии. Нашим покупателям она нравится", – сказала пресс-секретарь.
Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене, подтвердила, что Rududu в ассортименте нет с февраля по той же причине - банкротство Lukšių pieninė.
"Пока у нас нет такого товара в ассортименте, но в скором времени появится", – сказала она.
Представитель сети Maxima Марюс Тилмантас подтвердил, что проблемы были, но ситуацию удалось разрешить.
"Вареную сгущенку Rududu мы сейчас получаем напрямую через ее производителя – Marijampolės pieno konservai, в магазинах сети Maximа этот товар есть. До февраля мы покупали сгущенку через Lukšių pieninė", – сказал он.
Представитель Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что их магазины этот товар не продают уже много лет.
Этого товара не было и в ассортименте электронного магазина Barbora.
Первым о проблемах с этим товаром сообщил портал lrytas.lt.
Напомним, что о банкротстве Lukšių pieninė сообщили несколько недель назад.
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