Из-за банкротства Lukšių pieninė на прилавках некоторых магазинов не осталось популярного товара

В литовских магазинах нет вареной сгущенки Rududu. Торговцы объяснили, что это связано с банкротством компании Lukšių pieninė.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала Delfi, что Rududu нет в продаже с середины февраля.

"Компания не могла обеспечить поставки товара. На сегодняшний день в нескольких магазинах продают остатки", – заметила она. Однако, по словам Будрене, этому товару есть альтернатива.

"Это вареная сгущенка Muižas. Ее производят в Голландии. Нашим покупателям она нравится", – сказала пресс-секретарь.

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене, подтвердила, что Rududu в ассортименте нет с февраля по той же причине - банкротство Lukšių pieninė.

"Пока у нас нет такого товара в ассортименте, но в скором времени появится", – сказала она.

Представитель сети Maxima Марюс Тилмантас подтвердил, что проблемы были, но ситуацию удалось разрешить.

"Вареную сгущенку Rududu мы сейчас получаем напрямую через ее производителя – Marijampolės pieno konservai, в магазинах сети Maximа этот товар есть. До февраля мы покупали сгущенку через Lukšių pieninė", – сказал он.

Представитель Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что их магазины этот товар не продают уже много лет.

Этого товара не было и в ассортименте электронного магазина Barbora.

Первым о проблемах с этим товаром сообщил портал lrytas.lt.

Напомним, что о банкротстве Lukšių pieninė сообщили несколько недель назад.

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