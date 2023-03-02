Сейму снова предлагается создать возможность бесплатно обедать для всех учеников начальных классов

Несмотря на то, что прошлой весной Сейм отклонил предложение узаконить бесплатное питание для всех учеников начальных классов, т.е. как для третьеклассников, так и для четвероклассников, "аграрии" Сейма не сдаются и снова выступают с этой инициативой.

Член парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Риманте Шалашявичюте зарегистрировала предусматривающие это поправки к Закону о социальной поддержке школьников.

По ее словам, предлагаемое правовое регулирование обеспечит равные права всех учащихся начальных классов на получение бесплатного обеда без дифференциации учащихся по возрастным группам. По мнению автора проекта, это уменьшит социальную изоляцию и финансовую нагрузку на родителей.

По подсчетам Р. Шалашявичюте, бесплатные обеды для учащихся 3-4 классов из госбюджета дополнительно потребуют около 17 млн. евро.

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу 1 июля 2023 г.

В настоящее время бесплатное питание получают дети дошкольного возраста и начальных – 1-2 – классов. В то время школьникам 3-4 классов право на получение бесплатных обедов не предоставлено.

ELTA напоминает, что 31 марта прошлого года Сейм отклонил инициативу "аграриев" узаконить бесплатное питание для всех учеников начальных классов, т.е. как для третьеклассников, так и для четвероклассников.

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