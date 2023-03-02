У Каунасского муниципалитета стоит трактор с широко известной связанной с войной цитатой

У самого входа в здание Каунасского муниципалитета в четверг рано утром появилось странное для этого места транспортное средство. Под окнами муниципалитета стоит трактор с украинским флагом и надписью "Русский военный корабль, иди на ***!"

Эту акцию провела компания Каунасского района East West Agro (EWA). По данным портала Kas vyksta Kaune, трактор здесь будет стоять, пока полиция не потребует убрать его. Правда, пока нет юридических оснований это сделать - компания за парковку заплатила. Основанием может послужить разве что надпись.

Представитель компании EWA Юозас Петкус сказал, что это не весть городским властям, а скорее ответ на установленный на Кафедральной площади в Вильнюсе российский танк.

"Мы заметили, что у Вильнюса есть свой танк – военный трофей. Поскольку мы давно, больше полугода поддерживаем Украину, то покрасили один из танков в цвета украинского флага и нанесли известную надпись. Так мы выразили поддержку. В то же время, в Вильнюсе есть танк, мы считаем, что и у Каунаса что-то должно быть. Трактор с танком неразрывно связаны", – сказал Петкус.

Он отметил, что этот трактор уже экспонировали на разных выставках, еще одна ждет в конце марта. После этого трактор планируют продать, снять наклейки, на этом акция закончится.

"По моим данным, мы заплатили за место на стоянке, поэтому не видим повода для того, чтобы трактор убрать. Мы приехали, нашли свободное место, где было, там и поставили", – сказал он, отвечая на вопрос, почему трактор стоит около муниципалитета.

Правда, несмотря на то, что компания не связывала этот акт с политикой и коммерческой деятельностью руководителей Каунаса, вскоре около трактора фотосессию устроил один из кандидатов в мэры города.

Напомним, что во вторник, 28 февраля, действующему мэру Каунаса, который выдвинул свою кандидатуру на еще один срок Висвалдасу Матийошайтису был задан вопрос о том, когда его компания Vičiūnų grupė уйдет из Калининградской области (летом сообщалось, что заодно планируют продать и бизнес в Беларуси).

"Не знаю, процесс нелегкий. Я надеюсь, вы не думаете, что я за войну. Если бы больше 20 лет назад я знал, я бы даже не пошел в ту страну. Сейчас уйти непросто, но мы уходим. Процесс идет. Уже видна финишная прямая. Я думаю, до середины следующего месяца скажу. Подробнее и с улыбкой", – сказал Матийошайтис, отвечая на вопрос.

Он сказал, что знает, что такое аннексия Крыма в 2014 году, а на вопрос, кому принадлежит Крым, ответил: "Не мне".

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