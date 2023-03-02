Премьер: отказ от перевозки белорусских удобрений был бы самым простым решением для "ЛЖД"

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что проблему возможного нарушения международных санкций и контрабанды в Литву белорусских карбамидных удобрений может решить отказ "Литовских железных дорог" (Lietuvos geležinkeliai, ЛЖД) от перевозки таких товаров. По ее словам, хотя ЛЖД и управляемое государством предприятие, но все же коммерческое, поэтому это вопрос выбора, с какими партнерами "Литовским железным дорогам" иметь дело, а с какими нет.

"Хотя "Литовские железные дороги" являются управляемым государством предприятием, но все же коммерческим. И это вопрос выбора, с какими партнерами "Литовским железным дорогам" иметь дело, а с какими нет. Если получаешь заказ на перевозку удобрений, пусть сами удобрения не под санкциями, но они перевозятся оттуда, где есть подсанкционная компания-производитель удобрений, как в этом случае с "Гродно Азот"… Да, пусть там есть нарисованная в каком-то белорусском учреждении бумажка, в которой утверждается, что это удобрение было произведено каким-то ЗАО "Три поросенка", но есть много хороших вопросов, могло ли так быть. Отказ от перевозки такого груза, по моему мнению, – самое простое решение", - в четверг радио LRT сказала И. Шимоните.

Политик поясняет, что спектр санкций в Евросоюзе довольно сложный, но есть простые способы снизить нагрузку на учреждения при попытках импорта белорусских удобрений разными способами.

"В отношении "Беларуськалий" – и товар, и компания, и владельцы под санкциями, "Гродно Азот" – компания и владельцы, но не продукт, есть попытки подделки происхождения, мы географически находимся в таком месте, через которое пытаются попасть в ЕС, естественно, что у нас большая нагрузка. Но мне кажется, что есть относительно простые решения, которые могут снизить нагрузку на учреждения, потому что заработок здесь действительно очень низкий и гнаться за этим, я думаю, не стоит", - сказал глава Правительства.

Она также отметила, что отдельные коммерческие сделки, особенно с товарами, находящимися в серой зоне, представляют репутационный риск для управляемых государством "Литовских железных дорог".

И. Шимоните отметила, что положение ЛЖД резко изменилось, и огромный поток услуг, который шел на Восток, был прекращен, поэтому теперь компании предстоит переориентировать свою деятельность на западные рынки.

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