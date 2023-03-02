Погранслужба Литвы: нелегальные мигранты не фиксировались двенадцатые сутки подряд

В среду сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали попыток нелегального пересечения государственной границы.

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 3 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение 46 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 357.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 19,6 тыс. нелегальных мигрантов.

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