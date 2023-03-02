Министр обороны Литвы: армия получит новые бельгийские пулеметы

Как утверждает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, Вооруженные силы Литвы получат новые бельгийские пулеметы MINIMI 7.62 и боеприпасы к гранатомету "Carl-Gustaf".

"Армия получит новые пулеметы MINIMI 7.62 и боеприпасы к гранатомету "Carl-Gustaf". Договор с бельгийским производителем вооружения FN "Herstal" S.A. о закупке ручных пулеметов FN MINIMI 7.62 на сумму 34 млн. евро Агентство оборонных ресурсов подписало в прошлом месяце", — пишет А. Анушаускас на своей странице в Facebook.

По словам министра, для обслуживания этого пулемета достаточно одного военного, на пулемет могут устанавливаться различные оптические приборы, повышающие точность и эффективность даже в темное время суток.

"Этот пулемет – самый популярный и широко используемый западными армиями пулемет калибра 7,62x51 мм. С этим бельгийским производителем вооружения мы связаны исторически. В межвоенный период литовская армия использовала также бельгийские карабины "Mauser K98" и пистолеты "Browning", на стволах которых были выгравированы столбы Гедиминаса", — подчеркивает А. Анушаускас.

"У шведской компании "Saab Dynamics AB" заказаны различные боеприпасы для противотанковых гранатометов. Эти гранатометы эффективно уничтожают бронетехнику и прошли проверку на поле боя", — отмечает он.

А. Анушаускас подчеркивает, что срок действия договора – семь лет. За этот период Литва планирует закупить боеприпасов "Carl-Gustaf" на сумму до 60 млн евро. По словам министра, заказанные в этом году боеприпасы литовские военные получат в 2024-2025 годах.

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