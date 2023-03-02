Прокурор: поиски пропавшего 15-летнего подростка продолжаются

Продолжаются поиски пропавшего почти месяц назад 15-летнего Миколаса Давидониса, периодически появляется новая информация об обстоятельствах его исчезновения, сказала прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юрате Ясюнене.

"Поиски ведутся достаточно интенсивно", – сказала прокурор.

По ее словам, правоохрана постоянно получает новую информацию о 15-летнем, о возможных обстоятельствах его исчезновения.

"В поисках участвуют специалисты со служебными собаками, осматривают разные места. Осмотрели много заброшенных помещений. Людей призывают проверять заброшенные здания. Мы делаем все возможное, насколько физически это возможно. Проверяем разные версии, информацию", – комментировала Ясюнене.

По ее словам, подростка ищет и полиция и волонтеры. Волонтеры ищут его вдоль Нерис между Вильнюсом и Каунасом.

Прокурор точно не сказала, где работает полиция и пожарные-спасатели, но заметила, что поиски ведут не только в Вильнюсе.

По словам Ясюнене, продолжают опрашивать людей.

"Опросили тех, кто последними общались с пропавшим, кто с ним близко общался, включая и родных. (...) Опросы продолжаются, круг людей ширится", – заметила прокурор.

По ее словам, пока нет данных, что могло быть совершено преступление, но такую версию не исключают.

"Пока не нашли человека или его тело, конечно, расследуем все возможные версии", – сказала прокурор.

Она заметила, что пока будет появляться новая информация, будут продолжаться поиски пропавшего.

Delfi напоминает, что подросток 4 февраля, в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи. Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке.

Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта. Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!