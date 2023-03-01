Прокуратура начала расследование по факту нарушений во время досрочного голосования в Швенченисе

Прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту возможного препятствования осуществлению избирательных прав или права на участие в голосовании, сообщает прокуратура.

Как сообщается в пресс-релизе, расследование начато в среду после получения информации о том, что несколько человек из города Швенченеляй будут доставлены на автомобиле в город Швенченис на избирательный участок, для, якобы, голосования за вознаграждение на проходящих досрочных выборах мэров и в муниципальные советы.

Расследование начато для установления точных обстоятельств события, имел ли место подкуп лиц с целью повлиять на их волю на выборах.

Досудебное расследование проводят сотрудники полиции Швенченского района под контролем прокуроров Вильнюсской окружной прокуратуры.

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