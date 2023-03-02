На следующей неделе начнется декларация доходов: что надо знать

На следующей неделе Государственная налоговая инспекция (ГНИ) объявит начало всеобщей декларации доходов. В этом году декларировать доходы должны больше 0,5 млн. жителей.

"Декларировать доходы можно с 1 января 2023 года, но мы призываем не спешить, сейчас еще работаем с данными третьих стран, проверяем, верны ли они и перемещаем в систему. А 8 марта планируем дать старт декларации доходов", – сказала Delfi представитель ГНИ Виргиния Гинявичене.

По подсчетам ГНИ, доходы в этом году должны декларировать 600 000 жителей. Это люди, которые занимались индивидуальной деятельностью, которые должны заплатить подоходный налог (ПН).

Доходы должны декларировать служащие и людям, которые продали недвижимость раньше чем через 10 лет после ее приобретения или автомобиль, если ездили на нем меньше 3 лет.

Гинявичене напомнила, что декларацию надо заполнять даже тем самозанятым, у которых в прошлом году не было доходов, но был документ об индивидуальной деятельности.

Как и ежегодно, жителям вернут ПН, если они его переплатили.

По словам представителя ГНИ, около 90% могут подать декларацию просто, нажав кнопку, а другим придется вносить некоторые данные вручную.

Гинявичене рекомендует жителям, если у них возникнут неясности, не звонить самим, а заказать услугу бесплатного звонка ГНИ. Это можно сделать на сайте Mano VMI в разделе Konsultacijos и выбрать удобное время. В указанное время человеку позвонит консультант ГНИ и ответит на все вопросы.

Декларацию надо заполнить до 2 мая 2023 года. Если ее вовремя не заполнить, а человек должен заплатить налоги, то уже со следующего дня ему начнут считать пеню.

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