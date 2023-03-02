Полиция сообщила, какие рейды ждут водителей в марте

Литовская полиция регулярно проводит превенцию и организует целевые рейды – рейды будут проводиться и в марте.

● 2–5 марта и 27–29марта – будут проходить рейды, во время которых водителей будут проверять на трезвость (это касается и велосипедистов и людей на самокатах).

● 6–12 марта – полиция будет проверять ремни безопасности и наличие специальных детских кресел).

● 14–16 марта – полиция будет проверять не занимаются ли водители деятельностью, не связанной с вождением (использование мобильных телефонов и т.д.).

– будет следить, нет ли случаев хулиганского вождения, обгона и других нарушений.

● 20–22 марта – будут проверять, останавливаются ли водители около пешеходных переходов.

● 23–25 марта – контроль велосипедистов и пешеходов (используют ли они в темное время светоотражатели, жилетки и т.д.).

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