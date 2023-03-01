Для расследования контрабанды удобрений – материалы о проверке 15 вагонов

К проводимому в Клайпеде досудебному расследованию дела о контрабанде удобрений и нарушении международных санкций приобщены материалы проверки 15 вагонов с карбамидом, задержанных в Вайдотай, сообщает Таможенный департамент.

"Уведомляем о завершении таможенной проверки пятнадцати вагонов с азотными удобрениями, задержанных на железнодорожной станции Вайдотай в феврале в 2023 г. Собранные в ходе данной проверки материалы приобщены к досудебному расследованию дела о предполагаемом нарушении международных санкций и контрабанде при перевозке карбамида производства белорусской компании "Гродно Азот", начатому Таможенной криминальной службой в Клайпеде в 2023 году, во время которого будет проводится расследование обстоятельств перевозки пятнадцати вагонов с удобрениями", – говорится в пресс-релизе.

Вышеупомянутые пятнадцать вагонов с 818 тоннами карбамида были задержаны сотрудниками Вильнюсской территориальной таможни на железнодорожной станции Вайдотай 9 февраля 2023 года сразу по прибытии состава из Беларуси. Сотрудники таможни задержали груз, оценив риск того, что перевозимые удобрения могут быть произведены на предприятии "Гродно Азот", которое находится под санкциями Евросоюза.

Сотрудники таможни составили протокол о задержании товара и взяли пробы удобрений для лабораторного исследования, определения кода товара и выяснения происхождения удобрений. Стоимость задержанного груза азотных удобрений составляет более 327 тыс. евро. Вагоны с удобрениями охраняются сотрудниками таможни, задержанные удобрения на рынок не попали.

Досудебным расследованием руководит прокурор Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры.

В ходе этого расследования на прошлой неделе в трех городах Литвы были проведены обыски на предприятиях, задержаны два человека, а также более 3 тыс. тонн удобрений стоимостью свыше 2 млн. евро.

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