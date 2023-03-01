Согласно действующему проекту постановления Сейма "О введении чрезвычайного положения", срок действия чрезвычайного положения истекает в 24 час. 00 мин. 16 марта.
"Военная агрессия России в Украине продолжается уже год – продолжают совершаться преступления против человечности, военные преступления, нарушения международного права. Мы предлагаем продлить чрезвычайное положение, потому что в условиях напряженной геополитической ситуации мы должны обеспечить общественную безопасность, конституционный строй и национальную безопасность", - говорит министр внутренних дел А. Билотайте.
Во время чрезвычайного положения будут действовать уже введенные меры: охрана границы будет осуществляться в усиленном режиме, на границе будет осуществляться проверка, по-прежнему будет действовать более строгий визовый режим – приостановлена выдача виз гражданам России и Белоруссии в службах выдачи виз Литовской Республики за рубежом, кроме случаев, когда посредничает МИД.
В период действия чрезвычайного положения будет возможно использование государственного резерва в целях обеспечения надлежащего финансирования государственных учреждений, участвующих в управлении чрезвычайным положением, и устранения возможных угроз интересам национальной безопасности государства.
Отмечается, что реализация проекта постановления направлена на управление угрозами, поэтому не доставит неудобств жителям Литвы. Во время чрезвычайного положения Литовская армия может быть призвана для помощи в порядке, установленном Законом об организации системы охраны края Литвы и военной службе.
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