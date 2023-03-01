Министр не поддерживает предложение повысить тариф налога на прибыль для банков

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте утверждает, что не поддерживает предложение социал-демократов Сейма увеличить тариф налога на прибыль для банков. По ее словам, поскольку предлагаемое повышение налога на прибыль носит постоянный характер, это не самый правильный способ решения сложившейся ситуации.

"В принципе, в финансовом секторе образовалась исключительная ситуация, нужны определенные решения. Для этого мы консультировались с Банком Литвы (Центробанк), представив возникшую исключительную ситуацию, но предложенное решение, по-видимому, не самое правильное, поскольку предлагается постоянное увеличение налога на прибыль, я бы сказала, в два раза выше обычного тарифа", - заявила в среду журналистам Г. Скайсте.

Политик пояснила, что если и будет предложено решение по регулированию сверхприбылей, то оно должно быть временным.

"Однако сложившаяся исключительная ситуация относится именно к текущему периоду, поэтому, если и будет предложено какое-то конкретное решение по регулированию этой сверхприбыли, оно должно быть временным", - сказала она.

В Сейме зарегистрировано предложение с 5 до 15 проц. повысить налог на прибыль для банков и кредитных учреждений, если их прибыль превышает 2 млн. евро. В настоящее время банки облагаются 20-процентным тарифом налога, в случае принятия поправок, он увеличится до 30 проц.

Предусматривающие это поправки к Закону о налоге на прибыль зарегистрировали члены Сейма социал-демократы Гинтаутас Палуцкас и Раса Будбяргите.

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