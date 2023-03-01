В конце 2022 года ВВП Литвы снизился на 0,5%

В четвертой четверти 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ценах того времени составил 17,5 млрд. евро. Оценка получена с использованием эконометрических моделей на основе имеющихся статистических данных. По сравнению с третьим кварталом 2022 г., реальное изменение ВВП, исключив влияние сезона и количества рабочих дней, было отрицательным и составило -0,5 проц., говорится в сообщении Государственного агентства данных.

Оценивая производственным методом, в четвертом квартале 2022 г. года на ВВП больше всего повлияли результаты деятельности компаний обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспортно-складской деятельности, сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства.

Оценивая ВВП методом расходов, установлено, что в четвертом квартале 2022 г., по сравнению с предыдущим кварталом, расходы домашних хозяйств на конечное потребление снизились на 0,4 проц., расходы сектора власти на конечное потребление увеличились на 0,2 проц., валовое накопление основного капитала увеличилось на 3,1 проц. Экспорт товаров и услуг сократился на 3,6 проц., импорт товаров и услуг – на 1,8 проц.

Реальное изменение ВВП в четвертом квартале 2022, по сравнению с четвертым кварталом 2021 г., без исключения влияния количества рабочих дней было отрицательным и составило -0,4 проц., исключив влияние – также -0,4 проц., говорится в сообщении.

Реальное изменение ВВП в четвертом квартале 2022, по сравнению с третьим кварталом 2022 г., без исключения влияния сезона и количества рабочих дней было отрицательным и составило -5,2 проц.

В 2022 г. ВВП составил 66,9 млрд. евро в ценах того времени. По сравнению с 2021 г., реальное изменение ВВП, исключив влияние количества рабочих дней, составило 1,9 проц. (без исключения влияния – также 1,9 проц.).

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